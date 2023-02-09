الفاف تكشف برنامج المباريات المتأخرة لمنافسة كأس الجمهورية

حددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، برنامج المباريات المتأخرة عن الدور الـ32، والـ16 من هذه المنافسة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، عن الموعد المحدد لخوض هذه المباريات المتأخرة.

كما عرضت (الفاف)، المباريات التي تمت برمجة نقلها على المباشر، عبر قنوات التلفزيون العمومي.

وجاء البرنامج الكامل للمباريات المتأخرة من منافسة كأس الجمهورية، وتلك المقررة نقلها على المباشر، على النحو التالي: