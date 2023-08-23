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الرياضة

الفاف تكشف برنامج المديرية الفنية الوطنية لتربصات شهادة التدريب “كاف”

بقلم كريم تيغرمت
الفاف تكشف برنامج المديرية الفنية الوطنية لتربصات شهادة التدريب “كاف”
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حددت المديرية الفنية الوطنية، تواريخ التربصات المقبلة والخاصة بشهادات التدريب “كاف”، لفئتي السيدات، والرجال، من اللاعبين الدوليين السابقين.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، البرنامج الكامل الذي سطرته المديرية الفنية الوطنية.

كما أوضحت المديرية الفنية الوطنية، بأن كل هذه التربصات المبرمجة، ستتم بفندق “أمستردام” بمدينة الرويبة بالعاصمة.

وجاء البرنامج الكامل للمديرية الفنية الوطنية على النحو التالي:

رابط دائم : https://nhar.tv/Xv8nG
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