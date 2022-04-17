الفاف تكشف برنامج المنتخب الأولمبي في دورة تولون الدولية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، برنامج المنتخب الوطني الأولمبي، في الطبعة المقبلة من دور “تولون” الدولية.

وحسب ما كشفت عنه الفاف، سيباشر منتخبنا الأولمبي مشواره في هذه المنافسة يوم 31 ماي المقبل، بمواجهة نظيره الياباني.

كما سيخوض أشبال المدرب نور الدين ولد علي، ثاني لقاء لهم في هذه الدور، ضد نظرائهم من كولومبيا.

في حين سيواجه المنتخب الوطني الأولمبي، منتخب جزر القمر، في آخر مباراة من مجموعتهم الثالثة في هذه الدور.

يذكر أن دور تولون الدولة ستجرى بفرنسا في الفترة الممتد من 29 ماي وإلى غاية 12 جوان 2022.