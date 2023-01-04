الفاف تكشف برنامج المنتخب المحلي في ثاني يوم من تحضيراتهم للشان

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، البرنامج الذي سطره الناخب مجيد بوقرة، لأشباله ضمن تربصهم الحالي استعدادا لـ”الشان”.

وباشر المنتخب المحلي، أمس الثلاثاء، آخر تربص له تحسبا لـ”الشان”، أين خصص بوقرة، الحصة الصباحية للعمل البدني، تلتها حصة ثانية في المساء.

كما استغل مدرب المنتخب المحلي، الفرصة لوضع النقاط على الحروف مع لاعبيه، من خلال تذكير كل منهم بالمهام والمردود المنتظر منه.

وحسب موقع الفاف، برمج مجدي بوقرة، حصة علاجية للاعبيه صباح اليوم الأربعاء، على أن تتدرب المجموعة على السالدسة مساءً، قبل خضوعهم لحصة علاجية ثانية.