الفاف تكشف برنامج المنتخب المحلي قبل مواجهة اثيوبيا

كشفت الفاف في بيان لها، عن برنامج المنتخب الوطني للمحليين لنهار اليوم قبل موعد مباراة اثيوبيا اليوم التي ستجري بداية من الساعة الثامنة.

وقالت إنّ الناخب الوطني مجيد بوقرة و أشباله سيستهلون نهار اليوم بداية من الساعة 12:00، بالقيام بعملية المشي و ما يعرف بـ “إيقاظ العضلات” حسب التقنيين. ثم الخضوع إلى جلسة فيديو، قبل الاجتماع فيما بعضهم بداية من 15:30 سا،وبعدها التنقل مباشرة إلى ملعب نيلسون مانديلا.

كما أضافت الفاف، أن دراوي ورفقائه سينشطون المباراة بداية من 20:00 سا. و بعدها يقومون بمقابلة الإعلاميين.

وسيكون الاختتام غدا بالخضوع إلى العلاج و القيام بعملية الاسترجاع بحضور المسؤولين عن الكتيبة الوطنية.

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