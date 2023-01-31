الفاف تكشف برنامج المنتخب المحلي لنهار اليوم

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”الفاف“، اليوم الثلاثاء، عن برنامج المنتخب المحلي، تحسبا لمواجهة النيجر في نصف نهائي الشان.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فإن برنامج المنتخب المحلي سيبدأ بداية من الساعة 12.00، بالقيام بجولة إسترخائية بمحيط إقامتهم.

بعدها سيدخل الخضر، في حصة مراجعة بالفيديو على الساعة 12.15، ثم إجتماع قبل المباراة على الساعة 14.45.

بعدها سيتنقل الخضر لملعب ميلود هدفي تحسبا لخوض مباراة نيجر، بنصف نهائي الشان، على الساعة 15.00 زوالا.

وعلى الساعة 17.00 سيخوض المنتخب المحلي اللقاء، بعدها تناول وجبة العشاء على الساعة 20.00 ليلاً.

فيما سيتم تحديد موعد العودة للجزائر العاصمة، بعد نهاية المواجهة لاحقاً.