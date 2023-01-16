الفاف تكشف برنامج المنتخب المحلي لنهار اليوم

كشفت اليوم الإثنين، الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، برنامج المنتخب المحلي، في إطار التحضيرات لثاني لقاء بالشان.

وحسب موقع الفاف، فإن الخضر خاضوا أمس الأحد الحصة التدريبية 12 منذ بداية التحضير للشان، وتمت بحضور الإعلام.

وشهدت حصة الأمس الاحد عودة المهاجم أيمن محيوص للتدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تلقاها في مباراة ليبيا، كما غاب عن الحصة التدريبية اللاعب شعيب دبيح.

حيث تدرب اللاعب بإنفراد في صالة تقوية العضلات، في إنتظار نتائج الفحوصات.

وأورد موقع الفاف، برنامج المنتخب المحلي الذي كان على النحو التالي:

جلسة فيديو على الساعة، 11:30 صباحًا، بعدها سيعقد الناخب المحلي بوقرة ندوة صحفية على الساعة 12.30 رفقة اللاعب زكريا دراوي.

حصة تقوية العضلات تمت برمجتها بداية من الساعة 18.00 مساءً، وبعدها خوض خصة تدريبية على الساعة 18.30 مساءً.

كما ستكون حصة الإسترجاع على الساعة 21.00 ليلاً.