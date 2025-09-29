الفاف تكشف برنامج المنتخب الوطني في الدور الأول من كأس العرب

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، برنامج مباريات المنتخب الوطني للمحليين، في الدور الأول من بطولة كأس العرب 2025.

وحسب “الفاف”، سيباشر المنتخب الوطني للمحليين، مغامرته في هذه الطبعة من كأس العرب، يوم 3 ديسمبر المقبل، على ملعب “أحمد بن علي”، بمواجهة الفائز من مباراة السودان، وليبيا.

كما ستكون الخرجة الثانية لمحليي الخضر، ضمن هذه البطولة، بتاريخ 6 ديسمبر، على ملعب “خليفة الدولي”، في مواجهة الفائز من مباراة البحرين ضد جيبوتي.

أما المباراة الثالثة والأخيرة، للمنتخب الوطني للمحليين، ضمن هذا الدور الأول، مقررة في التاسع من شهر ديسمبر، بملعب “خليفة الدولي”، ضد منتخب العراق.

يذكر أن بطولة كأس العارب 2025، مقررة خلال الفترة ما بين 1 إلى 19 ديسمبر المقبل، بقطر.