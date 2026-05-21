الفاف تكشف برنامج المنتخب الوطني في تصفيات كان 2027

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، برنامج مباريات المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيلعب هذه التصفيات عبر ثلاثة مراحل، يفتتحها بمواجهة منتخب زامبيا، ثم بورندي، في الفترة ما بين 21 إلى 6 أكتوبر 2026.

كما ستلعب المرحلة الثانية، في الفترة ما بين 9 إلى 17 نوفمبر، أين سيواجه الخضر منتخبي الطوغو، ذهابا وايابا.

فيما ستلعب المرحلة الثالثة من هذه التصفيات، في الفترة ما بين 22 إلى 30 مارس، والتي ستشهد مواجهتي المنتخب الوطني ضد كل من زامبيا، وبورندي على التوالي.