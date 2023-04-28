الفاف تكشف برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في الكان

كشفت الفاف عن برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في كأس إفريقيا التي ستنطلق غدا بملعب نيلسون مانديلا.

وقالت الفاف عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الجمعة، أن المباراة الأولى ستلعب غدا السبت بملعب نيلسون مانديلا بداية من 20:00 سا.

كما ستواجه كتيبة المدرب ارزقي رمان منتخب السنغال يوم 2 ماي بداية من 17:00 سا بالتوقيت المحلي، بملعب نيلسون مانديلا.

في حين سيواجه القائد اناتوف ورفقائه منتخب الكونغو يوم 5 ماي المقبل بملعب نيلسون مانديلا كذلك.

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