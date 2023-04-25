الفاف تكشف برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

كشفت الفاف عن برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الاستعدادي لكأس إفريقيا المقبلة بالمركز الفني بسيدي موسى.

وقالت أن المدرب ارزقي رمان أنه برمج منطقة مختلطة بحضور عدد قليل من اللاعبين للتواصل مع الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط.

كما سيعقد المدرب ارزقي رمان ندوة صحفية غدا بداية من الساعة 11 صباحا بحظور القائد مسلم أناتوف.

كما سيجري المدافع بن يدر و رفقائه حصة تدريبية بداية من 18:30 سا التي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام.

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