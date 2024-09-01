“الفاف” تكشف برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما في دورة “الفيفا”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في دورة “الفيفا” للمواهب. المقررة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وحلت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمس السبت بالعاصمة الإيفوارية، أبيدجان، للمشاركة في هذه الدورة المقررة ما بين 3 إلى 9 ستبمبر.

وخاصت العناصر الوطنية، اول حصة تدريبية لهم بأبيدجان، تحت اشراف المدرب عزيز لحوسين، استعدادا لمباراتهم الاولى.

كما كشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، البرنامج الكامل لمباريات المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في دورة “الفيفا” والذي جاء على النحو التالي:

الجزائر - جنوب افريقيا (3 سبتمبر) سا 17:30

كوت ديفوار – الجزائر (5 سبتمبر) سا 17:30

الجزائر – زامبيا (7 سبتمبر) سا 11