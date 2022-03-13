الفاف تكشف برنامج بطولة “لوناف” المقررة بالجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن برنامج بطولة “لوناف، لأقل من 17 عاما، والتي ستحتضنها الجزائر انطلاقا يوم غدا الإثنين.

وحسب موقع الفاف، سيفتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مجريات هذه البطولة، بمواجهة نظيره الليبي، انطلاقا من الساعة (11:00).

كما ستجرى المباراة الثانية والتي ستجمع منتخبي تونس، ومصر، في نفس اليوم، على الساعة الـ(15:00).

يذكر أن مباريات هذه البطولة والتي ستدوم إلى غاية 24 مارس الجاري، ستجرى، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.