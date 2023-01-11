الفاف تكشف برنامج تحضيرات المنتخب المحلي لنهار اليوم

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن برنامج المنتخب الوطني المحلي ليوم الأربعاء، تحضيرا لمواجهة المنتخب الليبي في إفتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكشف موقع الفاف، أن طاقم المنتخب المحلي، برمج جلسة فيديو بداية الساعة 5:45، وبعدها حصة لتقوية العضلات على الساعة 5.30 مساءً.

بالإضافة لهذا تمت برمجة جلسة متنوعة مع المحضر البدني على الساعة 5:45، وحصة تدريبية على الساعة 6 مساءً، وحصة إسترجاع بداية من الساعة 9 إلى 11 ليلا.