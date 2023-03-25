الفاف تكشف برنامج تدريبات الخضر تحضيرا لمواجهة النيجر

يواصل عناصر المنتخب الوطني، تحضيراتهم بمركز سيدي موسى، تحسبا لمباراتهم المقبلة أمام منتخب النيجر.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، برنامج تدريبات الذي تم تسطيره لرفقاء رياض محرز، لنهار اليوم السبت.

وتباشر العناصر الوطنية برنامجها لنهار اليوم السبت، على الخامسة مساءً، بحصة مشي، تليها حصة فيديو على الخامسة والنصف.

كما سيكون رفقاء محرز، انطلاقا من السادسة مساء، على موعد مع العمل البدني في قاعة تقوية العضلات، قبل خوضهم حصة تدريبية على الثامنة ليلا.

وتختتم العناصر الوطنية، برنامجهم لنهار اليوم السبت، حسب الفاف، بحصة علاجية لمدة ساعة ونصف.