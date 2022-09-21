الفاف تكشف برنامج ثاني يوم من تربص المنتخب الوطني

كشفت الفاف، اليوم الأربعاء، عن برنامج المنتخب الوطني، في التربص الذي يسبق مواجهة منتخبي غينيا ونيجيريا.

وشارك الخضر، أمس الثلاثاء على السابعة مساءا، في أول حصة تدريبية بملعب ميلود هدفي، .

وحسب موقع الفاف الرسمي، فإن المنتخب الوطني، سيكون برنامجه على النحو التالي:

11:45 صباحًا: المشي، 12:00 مساءً: جلسة فيديو بالإضافة لوجبة والصلاة، 4:30 مساءً: وجبة خفيفة و

5:00 مساءً: صالة ألعاب رياضية، 6:00مساءً: جلسة تدريبية.