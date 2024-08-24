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الرياضة

“الفاف” تكشف برنامج دورة “لوناف” المؤهلة لأبطال إفريقيا للسيدات

بقلم محمد لمين صحراوي
“الفاف” تكشف برنامج دورة “لوناف” المؤهلة لأبطال إفريقيا للسيدات
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كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن برنامج دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”، التي ستحتضنها الجزائر، في الفترة ما بين 24 إلى 30 أوت الجاري.

وستكون الجزائر، في هذه الدورة المؤهلة للنسخة الرابعة من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، ممثلة بنادي فتيات أقبو.

وتدشن فتيات أقبو، مشاركتهن في المنافسة القارية. مساء اليوم السبت بداية من الساعة 17:00، بمواجهة الجيش المغربي، بملعب مبروكي سالم بالرويبة.

بالإضافة إلى أقبو، تعرف الدورة مشاركة كل من توتان خامون المصري و”الفار” المغربي والجمعية النسوية لسوسة التونسي، وتلعب على شكل بطولة مصغرة، والفائز بها يمثل منطقة “لوناف” في النسخة الرابعة لرابطة الأبطال النسوية.

وجاء برنامج لقاءات دورة “لوناف” للسيدات، على النحو التالي:

الجولة الأولى ( السبت 24 أوت 2024):

نادي الفار - نادي اقبو  17:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)
الجمعية النسائية بسوسة – نادي توتان خامون  20:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

الجولة الثانية (الثلاثاء 27 أوت 2024)

الجمعية النسائية بسوسة – نادي الفار 17:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)
نادي توتان خامون – نادي اقبو 20:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

الجولة الثالثة (الجمعة 30 أوت 2024)

نادي اقبو – الجمعية النسائية بسوسة 18:00 (ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة)

نادي الفار – نادي توتان خامون 18:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎unaf CAF المزائ LEAGUE CHAMPIONS WOMEN'S CAF 2024 QUALIFIERS UNAF برنامج الدورة الجولة الأولى 2024gi24 2024 فتيات أقبو (الجزائر) 17:00 رويية الجيش الملكي (المغرب) ملعب سالم مبروكي توت عنخُ آمون (مصر) رويبة النادي الرياضي سوسة (تونس) 20:00 ملعب سالم مبروكی 2024 27 النانية 17:00 النادي الرياضي سوسة (تونس) الجيش الملكي (المغرب) ملعب سالم مبروحي رويبة فتيات أقبو (الجزائر) سالم مبروضي رويبة 20:00 توت عنك آمون (مصر) G 2024 30 الجولة الثالثة فتيات أقبو (الجزائر) 18:00 النادي الرياضي سوسة (تونس) ملعب مصطفى تشاكر البليدة 18:00 الجيش الملكي (المغرب) توت عنجٍ آمون (مصر) ملعب سالم مبروعي روبة Algiers 2024 24-27-30 24-27-30AUGUST2024‎’‎

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