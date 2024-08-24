“الفاف” تكشف برنامج دورة “لوناف” المؤهلة لأبطال إفريقيا للسيدات

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن برنامج دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”، التي ستحتضنها الجزائر، في الفترة ما بين 24 إلى 30 أوت الجاري.

وستكون الجزائر، في هذه الدورة المؤهلة للنسخة الرابعة من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، ممثلة بنادي فتيات أقبو.

وتدشن فتيات أقبو، مشاركتهن في المنافسة القارية. مساء اليوم السبت بداية من الساعة 17:00، بمواجهة الجيش المغربي، بملعب مبروكي سالم بالرويبة.

بالإضافة إلى أقبو، تعرف الدورة مشاركة كل من توتان خامون المصري و”الفار” المغربي والجمعية النسوية لسوسة التونسي، وتلعب على شكل بطولة مصغرة، والفائز بها يمثل منطقة “لوناف” في النسخة الرابعة لرابطة الأبطال النسوية.

وجاء برنامج لقاءات دورة “لوناف” للسيدات، على النحو التالي:

الجولة الأولى ( السبت 24 أوت 2024):

نادي الفار - نادي اقبو 17:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

الجمعية النسائية بسوسة – نادي توتان خامون 20:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

الجولة الثانية (الثلاثاء 27 أوت 2024)

الجمعية النسائية بسوسة – نادي الفار 17:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

نادي توتان خامون – نادي اقبو 20:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)

الجولة الثالثة (الجمعة 30 أوت 2024)

نادي اقبو – الجمعية النسائية بسوسة 18:00 (ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة)

نادي الفار – نادي توتان خامون 18:00 (ملعب سالم مبروكي بالرويبة)