الفاف تكشف برنامج مباريات الخضر في الكان !

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم الأحد عن البرنامج الرسمي للمُنتخب الوطني الجزائري في منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون.

مواجهة الجولة الأولى للمجموعة الخامسة التي تجمع الخضر بسيراليون ستُلعب يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 بداية من الساعة ال14:00 بتوقيت الجزائر بملعب جابوما بدوالا.

أما اللقاء الثاني المُقرر أمام منتخب غينيا الاستوائية، فسيُلعب يوم الأحد 16 جانفي بداية من الساعة ال20:00 بذات الملعب.

وفي الجولة الثالثة يصطدم أبطال القارة السمراء بمنتخب كوت ديفوار يوم الخميس 20 جانفي بداية من الساعة 17:00 بنفس الملعب.