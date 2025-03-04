الفاف تكشف برنامج مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر.

وبرمجت “الفاف” مباراة رائد القبة وضيفه اتحاد العاصمة، يوم الثلاثاء القادم بملعب محمد بن حداد بالقبة، بداية من الساعة العاشرة ليلاً (22:00 سا).

أما مباراة شباب بلوزداد واتحاد الشاوية المبرمجة يوم الثلاثاء القادم. فستلعب رسمياً بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بداية من العاشرة ليلاً (22:00 سا).

في حين ستلعب مباراة مولودية البيض وأولمبيك أقبو يوم الثلاثاء أيضاً. بملعب زكرياء مجدوب بالبيض، بداية من الثالثة والنصف بعد الزوال (15:30 سا).