الفاف تكشف برنامج مباريات ثمن نهائي كأس الجمهورية

كشفت الاتحادية الجزائري لكرة القدم “الفاف”، برنامج مباريات الدور الثمن نهائي من منافسة كأس الجمهورية.

وحسب موقع الفاف، حددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، البرنامج الخاص بخوض مباريات هذا الدور، والملاعب المعنية باحتضان هذه المواجهات.

كما قامت ذات اللجنة بتحديد برنامج مباريات الدور الربع نهائي لفئة الشبان، الخاصة بطبعة الموسم الجاري من كأس الجمهورية.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الدور الثمن نهائي آكابر، والمسطر من طرف لجنة تنظيم كأس الجمهورية على النحو التالي: