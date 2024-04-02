الفاف تكشف برنامج مباريات دورة “لوناف” لأقل من 17سنة

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برنامج مباريات دورة إتحاد شمال إفريقيا فئة أقل من 17 سنة.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، قد أجريت اليوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، قرعة مباريات بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في فئة تحت 17 سنة، والتي ستقام بالجزائر العاصمة من 16 إلى 27 أفريل 2024.

وبمشاركة خمس منتخبات هم:مصر، تونس، ليبيا، والمغرب، بالإضافة للبلد المنظم الجزائر.

وأوضح بيان الفاف، أن المنتخب الوطني سيبدأ مشواره في البطولة يوم الخميس 16 أفريل بمواجهة المنتخب المغربي.

وجاء البرنامج الكامل لبطولة “لوناف” لأقل من 17 سنة على النحو التالي: