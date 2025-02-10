الفاف تكشف برنامج مباريات ربع نهائي كأس الجزائر

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس الجزائر للفئات الشبانية التي ستحمل في طياتها مباريات من العيار الثقيل.

وكشفت “الفاف” في بيان ، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن البرمجة تتعلق بأصناف أقل من 19 و 17 و 15 سنة.

وتتضمن برمجة هذا الدور، مواجهات في القمة، مثل تلك التي سيواجه فيها نادي أتلتيك بارادو ضيفه مولودية الجزائر (فئة أقل من 19 سنة) بملعب الرغاية يوم الثلاثاء 25 فيفري الجاري بداية من الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال.

وكذلك المباراة التي تجمع بين مديوني وهران وشباب بلوزداد يوم الجمعة 21 فيفري بداية من الـ 10:00 صباجا بملعب بومرزاق بالشلف لفئة أقل من 19 سنة.

كما ستلعب القمة بين شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة لفئة أقل من 15 سنة بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بداية من الـ 16:00 سا.

وجاء برنامج المباريات كاملاً على الشكل التالي:

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]