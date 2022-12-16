الفاف تكشف برنامج منتخب المحليين قبل مواجهة السنغال

سطر الطاقم الفني للمنتخب الوطني للمحليين، برنامج تحضيرات خاص بالمواجهة الودية الثانية التي ستجمعهم بمنتخب السنغال.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، بأن الطاقم الفني للمنتخب المحلي برمج حصة استرجاعية للاعبين صباح اليوم الجمعة.

كما سيكون اللاعبون على موعد مع حصة فيديو على الساعة الرابعة، قبل آخر حصة تدريبية لهم، والتي تم برمجتها على الساعة (17:30).

وياتي هذا استعدادا للمباراة التحضيرية التي ستجمعهم غدا السبت، بمنتخب السنغال، على ملعب “8 ماي 1956 انطلاقا من الساعة (18:30).