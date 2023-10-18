الفاف تكشف تعيينات حكام الجولة الخامسة من البطولة المحترفة

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تعيينات الحكام، التي أقرّتها لجنة التحكيم، والخاصة بالجولة الخامسة من البطولة المحترفة.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة قمة هذه الجولة الخامسة، والتي ستجمع وفاق سطيف، بالضيف شبيبة القبائل.

وسيُدير بوكواسة، هذا اللقاء، بمساعد كل من براهيم، مساعد أول، ريموش، مساعد حكم ثاني، وعوينة كحكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الخامسة كاملة على النحو التالي: