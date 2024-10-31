الفاف تكشف تعيينات حكام الجولة السابعة من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم عزرين، لإدارة مباراة الرائد، شباب قسنطينة، ومظيفه مولودية وهران.

وسيدير الحكم عزرين، هذا اللقاء، بمساعدة كل من سليماني، حكم مساعد أول، حاجي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبن يبقى كحكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة السابعة من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي: