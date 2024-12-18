“الفاف” تكشف تعيينات حكام الجولة الـ 14

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تعيينات حكام الجولة الـ 14 وما قبل الأخيرة من البطولة المحترفة.

وستلعب لقاءات الجولة الـ 14، يومي الجمعة والسبت القادمين. وستكون مبتورة من لقاء مولودية وهران والضيف شباب بلوزداد، بسبب التزامات الأخير في “الشامبينز ليغ” بمواجهة الأهلي المصري. في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 3 من دور المجموعات.

وستلعب 3 لقاءات من هذه الجولة بتقنية الحكم المساعد، تتقدمها القمة المرتقبة بين وفاق سطيف واتحاد العاصمة، والتي سيديرها الحكم بوخالفة. بمساعدة الثنائي ورد بن سلامة وبلعروسي، فيما سيقود “الفار” بن براهم بمساعدة بوزيت.