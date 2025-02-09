“الفاف” تكشف تعيينات حكام الجولة الـ 16 من البطولة المحترفة

مع اقتراب انطلاق مرحلة العودة من البطولة المحترفة، كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الأحد، عن تعيينات حكام الجولة الـ16.

وحسب موقع “الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم دهار، لإدارة قمة هذه الجولة الـ16، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف شبيبة القبائل.

كما سيدير الحكم دهار، هذا الكلاسيكو، بمساعد كل من بوطيب، رزقة، بالإضافة لبو جمعة كحكم رابع، فيما عين بن براهم حكما لـ”الفار” بمساعدة جنادي.

وجاء باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ16 من البطولة المحترفة، على النحو التالي: