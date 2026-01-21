“الفاف” تكشف تعيينات حكام الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات حكام مباريات الجولة الـ16 من البطولة المحترفة.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، التعيينات التي حددتها لجنة التحكيم، للمباريات الست المقبلة من الجولة الـ16 للبطولة المحترفة.

ومن المقرر أن تلعب مباريات هذه الجولة الـ16 من البطولة المحترفة، حسب ذات المصدر، يومي 23، و24 جانفي الجاري.

يذكر أن هذه الجولة ستكون مبتورة من أربع مباريات، بسبب مشاركة كل من مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، في منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، على التوالي.