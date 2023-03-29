الفاف تكشف تعيينات حكام الجولة الـ21 من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام مباريات الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.

وستشهد هذه الجولة المقررة أيام (31 مارس، 1،2 أفريل)، مباريات في القمة وواعدة، يتقدمها داربي الشرق بين وفاق سطيف، وشباب قسنطينة.

كما اختارت لجنة التحكيم، الحكم بوخالفة، لإدارة هذه الواجهة، بمساعدة كل من بلعروسي مساعد اول، وميراوي حكم مساعد ثاني.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ21 من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: