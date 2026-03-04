“الفاف” تكشف تعيينات حكام الجولة الـ22 من البطولة المحترفة

حددت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، هوية الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة الـثانية والعشرين من البطولة المحترفة.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، تعيينات حكام مباريات هذه الجولة، أين اختير الحكم طيب بودربال، لإدارة قمة هذه الجولة التي ستجمع اتحاد العاصمة، والضيف شباب قسنطينة.

وسيدير الحكم بودربال، هذه المباراة، بمساعدة كل من صحبي أكرم، مساعد أول، بوطيبة بوعلام، حكم مساعد ثاني، وعقبة هشام حكم رابع، بالإضافة للثنائي علو رضوان، وبلوط بلال، في تقنية “الفار”.

وجاءت تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ22 من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي: