الفاف تكشف تعيينات حكام المباريات المتأخرة من كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، اليوم الأحد، تعيينات حكام المباريات المتأخرة في منافسة كأس الجمهورية.

وأوضحت الموقع الرسمي للفاف، عن تحديد تاريخ 13، و14 فيفري الجاري، لخوض المباريات المتأخرة من الدورين الـ32 والـ16 لكأس الجمهورية.

كما حددت لجنة التحكيم، بالتعاون مع لجنة تنظيم كأس الجمهورية، أسماء الحكام المعنيين بإدارة هذه المباريات.

وجاءت التعيينات الكاملة لحكام هذه المباريات على النحو التالي: