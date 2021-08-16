الفاف تكشف تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الـ36

كشفت الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الـ36.

وعينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بودربال، لإدارة القمة المنتظرة بين شبيبة القبائل، ووفاق سطيف، بمساعدة سراج، وعيادي.

وستلعب المباريات الأربعة المتأخرة عن هذه الجولة الـ36، يوم الأربعاء المقبل 18 أوت الجاري.

وجاءت تعيينات حكام باقي مباريات هذه الجولة على النحو التالي