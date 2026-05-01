“الفاف” تكشف تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الـ18

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.

وحسب الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة مباراة اتحاد العاصمة، ضد نادي بارادو.

كما سيدير الحكم بوكواسة، هذا اللقاء المتأخر عن الجولة الـ18، بمساعدة كل من الحاج يحي حسين، وقاوة كريم، بالإضافة لمحمد بلكبير كحكم رابع، وفي تقينة “الفار” الثنائي بوخالفة نبيل، بمساعدة ورد بن سلامة ياسين.

من جهة أخرى، تم تعيين الحكم مصطفى غربال، لإدارة المباراة الثنية المتأخرة عن هذه الجولة، والتي ستجمه شباب بلوزداد، بالضيف اتحاد خنشلة، وسيدر غربال هذه المواجهة، بمساعدة كل من بوزيت حمزة، أكرم زرهوني، وشعوبي محمد لمين (حكم رابع)، بالإضافة لعلو رضوان (حكم الفار)، بمساعدة بلوط بلال.