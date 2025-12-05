“الفاف” تكشف تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الأولى

كشفت “الفاف” اليوم الجمعة، تعيينات حكام المبارتين المتأخرتين عن الجولة الأولى من البطولة، بين كل من مولودية الجزائر ضد شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، ضد اتحاد العاصمة.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، عينت لجنة التحكيم، الحكم حركات فاتح، لإدارة المباراة المتأخرة التي تجمع هذا الإثنين، مولودية الجزائر، بالضيف شباب بلوزداد.

وسيدير الحكم حركات هذا الداربي العاصمي، بمساعدة كل من غزلان محمد، وزيتوني حمزة، بالإضافة لأوكيل مهدي، كحكم رابع، وفي تقنية “الفار” الثنائي، بواب علاء، غزلي أنور.

وفيمت تعلق بالمباراة المتأخرة الثانية، عن الجولة الأولى، والتي ستجمع شبيبة القبائل، بالضيف اتحاد العاصمة، ستلعب تحت إدارة الحكم بوجمعة الطاهر.

وسيكون الحكم بوجمعة، مرفوقا في إدارة هذه القمة الكروي، بكل من بوفاسة عميروش، وعريوة يوسف، بالإضافة لشعوبي محمد أمين، كحم رابع، والثنائي علو رضوان، وفوراري مقران، في تقنية “الفار”.