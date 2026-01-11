“الفاف” تكشف تعيينات حكام مباراتي ثمن نهائي كأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيينات حكام مباراتي ثمن نهائي كأس الجزائر، بين اتحاد الحراش و اتحاد الجزائر، ومولودية الجزائر ضد نجم بن عكنون.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تقرر تعيين الحكم يوسف بودربال، لإدارة المباراة الأولى بين اتحاد الحراش واتحاد الجزائر.

وسيدير الحكم بودربال، هذه المباراة، بمساعدة كل من صحبي أكرم، وبوطيبة بوعلام، بالإضافة إلى سرجان ماسينيسا كحكم رابع.

كما تقرر تعيين الحكم بوجمعة طاهر، لإدارة المباراة الثاني لحساب ذات الدور، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بنجم بن عكنون.

وسيدير الحكم بوجمعة طاهر، هذه المواجهة، بمساعدة بويمة هيثم، وعريوة يوسف، إلى جانب حمداش محمد أمين، حكم رابع.