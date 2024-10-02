الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، عينت لجنة التحكيم، الحكم سعيد عوينة، لإدارة قمة هذه الجولة والتي ستجمع شبيبة القبائل، بمضيفها نادي بارادو.

وسدير الحكم عوينة، هذه المواجهة بمساعدة كل من، بوزيط، مساعد أول، عريوة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لسلطاني، حكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة من البطولة المحترفة على النحو التالي: