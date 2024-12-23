الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ15 من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الاثنين، تعيينات حكام مباريات الجولة الـ15 من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم عوينة، لإدارة إحدى أبرز مباريات هذه الجولة، التي ستجمع اتحاد العاصمة بمولودية وهران.

وسيدير الحكم عوينة، هذا اللقاء بمساعدة كل من عمرون، وزروقة، بالإضافة إلى شاوبي، حكما رابعاً، ودهار حكما لـ”الفار”، بمساعدة بويمة.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الجولة الـ15 كاملة على النحو التالي: