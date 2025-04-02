الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ21 من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تعيينات حكام مباريات الجولة الـ21 من عمر البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تم تعيين الحكم دهار، لإدارة مباراة شباب بلوزداد، وضيفه فريق نجم مقرة.

وسيدير الحكم دهار، هذه المواجهة بمساعدة كل من رزقة، كمساعد أول، وبوطيبة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لموجب كحكم رابع، فيما أختير بوخالفة حكما لتقنية “الفار”، بمساعدة زرهوني.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ21 من البطولة المحترفة، على النحو التالي: