الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ24 من البطولة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم بن براهم، لإدارة قمة هذه الجولة، والتي ستجمع شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد.

وسيدير الحكم بن براهم، هذه المباراة، بمساعدة كل من بوفاسة، مساعد أول، جنادي، مساعد ثاني، بالإضافة لبوجيمة كحكم رابع، فيما سيكون على رأس تقنية “الفار” الحكم فرحات، بمساعدة بويمة.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة على النحو التالي: