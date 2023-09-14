الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن التعيينات التي أقرتها لجنة التحكيم، والخاص بحكام مباريات الجولة الاولى من الموسم الجديد للبطولة الحترفة.

وستكون هذه الجولة الأولى من البطولة المحترفة مبتورة من مبارتي، شباب بلوزداد، والاتحاد السوفي، ومباراة نادي بارادو واتحاد العاصمة، بسبب مشاركة الشباب، والاتحاد في المنافسة الإفريقية.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الاولى من البطولة المحترفة، المقرر انطلاقها غد الجمعة على النحو التالي: