“الفاف” تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ28 من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، تعيينات حكام مباريات الجولة الـ28 من البطولة المحترفة.

وستشهد هذه الجولة الـ28، مباريات جد مهمة، وحاسمة، بالنسبة لمعظم الأندية، سواء تلك التي تلعب على المراكز الأولى، أو المتنافسة على البقاء.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم، قد برمجة خوض مباريات هذه الجولة الـ28، يومي الأربعاء، والخميس.

وجاءت تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ28، كاملة، على النحو التالي: