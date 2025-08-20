“الفاف” تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى من البطولة المحترفة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات حكام الجولة الأولى من البطولة المحترفة في موسمها الجديد 2025-2026.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، تعيينات الحكام التي أقرّتها لجنة التحكيم، والخاصة بهذه الجولة الأولى من البطولة المحترفة.

وستكون انطلاقة الموسم الجديد للبطولة المحترفة، مبتورة من أبرز مبارتين لحساب هذه الجولة الأولى، ويتعلّق الأمر بمباراتي، مولودية الجزائر أمام شباب بلوزداد، و شبيبة القبائل ضد اتحاد العاصمة.

يذكر أن مباريات هذه الجولة الأولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة، ستلعب أيام 21،22، و23 أوت الجاري.

وجاءت تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الأولى كاملة على النحو التالي: