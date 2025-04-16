“الفاف” تكشف تعيينات حكام مباريات الجولة الـ23 من البطولة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تعيينات الحكام التي أقرّتها لجنة التحكيم، والخاصة بمباريات الجولة الـ23 من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تم تعيين الحكم مشايرية، لإدارة قمة هذه الجولة، التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف شبيبة القبائل.

وسيدير الحكم مشايرية، هذا “الكلاسيكو”، بمساعدة كل من بويمة، حكم مساعد أول، وحمايدي، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لبن يبقى، حكم رابع، وسيدير تقنبة “الفار” الحكم بوخالفة، بمساعدة زرهوني.

وجاءت تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ23 كاملة، على النحو التالي: