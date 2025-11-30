الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الدور الـ32 لكأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، تعيينات حكام مباريات الدور الـ32 من منافس كأس الجزائر.

وحسب الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، تم تعيين الحكم بوخالفة نبيل، لادارة واحد من أهم مباريات هذا الدور، والتي ستجمع نجم مقرة، باتحاد العاصمة.

وسدير الحكم بوخالفة، هذا اللقاء، بمساعدة كل من بن سلامة، بلعروسي، بالإضافة لعوينة نبيل كحكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الدور الـ32 من كأس الجزائر كاملة على النحو التالي