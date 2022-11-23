الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات الدور الـ32 من كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تعيينات حكام مباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم عزرين، لإدارة مباراة شبيبة القبائل، وشبيبة تيارت المقررة يوم الجمعة المقبل.

كما سيدير الحكم عزرين هذه المواجهة من الدور الـ32 لكأس الجمهورية، بمساعدة كل من حاجي، وتيزيزوا، بالإضافة عثمان لامية، كحكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الدور الـ32 من كأس الجمهورية كاملة على النحو التالي: