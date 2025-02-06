“الفاف” تكشف تعيينات حكام مباريات الدور الـ16 لكأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن تعيينات حكام المباريات المتأخرة عن الدور الـ16 من كأس الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عين الحكم معنصري، لإدارة المباراة التي ستجمع أولمبيك أقبو، بالضيف مستقبل أرزيو.

وسيدير الحكم معنصري، هذه المباراة بمساعدة كل من زيتوني، وخلادي، بالإضافة لبوشاكر، كحكم رابع.

كما أختير الحكم بلهاشمي، لإدارة المباراة الثانية، لحساب ذات الدور، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بفريق نجم مقرة.

ويساعد الحكم بلهاشمي، في إدارة هذه المواجهة، الثنائي صغير، وبورياح، بالإضافة لحمداش، حكما رابعا.