الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، تعيينات حكام مباريات الدور الثمن نهائي لمنافسة كأس الجزائر 2025.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أختير الحكم بوترعة، لإدارة قمة الشرق، من هذا الدور لمنافسة الكأس، والتي ستجمع أولمبي العلمة بوفاق سطيف.

وسيدير الحكم بوترعة، هذا اللقاء، بمساعدة كل من زرهوني، وعياد، بالإضافة لمعنصري كحكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذا الدور الثمن نهائي، لمنافسة كأس الجزائر، والتي ستلعب نهاية الأسبوع الجاري، على النحو التالي: