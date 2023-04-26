الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات ثمن نهائي كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف”، تعيينات حكام مباريات الدور الثمن نهائي من منافسة كأس الجمهورية.

وعينت لجنة التحكيم، الحكم لطفي بوكواسة، لإدارة مباراة هذا الدور، والتي ستجمع صفاء خميس مليانة، بأولمبي الشلف بملعب “عبد القادر خلال”.

كما سيدير الحكم بوكواسة، هذا اللقاء، بمساعدة كل من ريموش، مساعد أول، رواغ، مساعد حكم ثاني، وكراليفا حكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذا الدور كاملة على النحو التالي: