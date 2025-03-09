“الفاف” تكشف تعيينات حكام مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر

عينت لجنة التحكيم، التعابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام الذين سيديرون، مباريات المتبقية عن الدور الثمن نهائي لمنافسة كأس الجزائر 2025.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي لـ”الفاف”، اليوم الأحد، تم تعيين الحكم بوسليماني، لإدارة مباراة رائد القبة، واتحاد العاصمة، ضمن هذا الدور.

وسيدير الحكم بوسليماني، هذه المباراة، بمساعدة كل من بلبشيرـ مساعد أول، وبداش، خحكم مساعد ثاني، بالإضافة لصخراوي، كحكم رابع.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذا الدور الثمن نهائي من كأس الجزائر، كاملة على النحو التالي: