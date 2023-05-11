الفاف تكشف تعيينات حكام مباريات ربع نهائي كأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” تعيينات حكام مباريات الدور الربع نهائي لمنافسة كأس الجمهورية.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، تم تعيين الحكم بوكواسة، لإدارة المباراة الأولى من هذا الدور، والتي ستجمع أولمبي الشلف بأولمبيك أقبو.

كما أختير الحكم نادر، لإدارة المباراة الثانية من هذا الدور، والتي سيستقبل فيها فريق شبيبة الساورة، الضيف نادي بارادو.

وسيدير الحكم علو، المباراة الثالث من ربع نهائي كأس الجمهورية، بين شباب الزاوية، وضيفه فريق نجم مقرة.

ومن جهة أخرى تم تعيين حكم المباراة المتأخرة عن الدور الثمن نهائي، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بنادي الأبيار، والتي سيديرها الحكم بوترعة.

وجاءت التعيينات الكاملة لمباريات الثمن نهائي، والربع نهائي من كأس الجمهورية، على النحو التالي: